Annesi 176, 13 yaşındaki oğlu 102 kilo

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen 176 kilo ağırlığındaki Tülay Önder, yıllardır uyguladıkları diyetlerden istedikleri sonucu alamayınca son umut olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a mektup yazdı. Mektubun incelemesi sonrası Sıhhat Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlileri durumu Amasya’ya bildirdi. İl Afiyet Müdürü Dr. M. Rüştü Ertosun, Önder ailesinin evine obez ambulansı yolladı. Sıhhat ekiplerini ve ambulans görünce bir zaman duygulanan anne ile oğlu Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek bir dizi kontrolden geçirildi.

Her Zaman diyetisyen desteğiyle uyguladığı diyet denemeleri sonuçsuz kalan Tülay Önder ile 7. sınıfa dışarı giden oğlu Murat’ı dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, fizik tedavi uzmanları muayene etti. Anne ile oğluna yerinde bir diyet programına başlaması nasihat edilirken bir sonraki teftiş için tarih verildi. Annenin ilerleyen süreçte ileri bir merkezde obezite cerrahisi programına alınması da değerlendirildi.

İlgisinden dolayı Recep Akdağ’a teşekkür eden Tülay Önder, “Sayın bakanımıza faks çektim. Bel fıtığım var. Astımım var. Şeker hastasıyım. Yürüyemiyorum. Bana elinize uzatın diye faks çektim. 13 yaşında bir oğlum var. Onun bile temizliğini yapamıyorum. Banyosunu yaptıramıyor, sırtını bile süremiyorum yazdım. Sağ olsun destek çıktı” dedi.

Tek isteğinin oğluyla okula yürüye yürüye gitmek olduğunu bildiren Önder, “Oğlumu okula götürmek istiyorum lakin benzeri yoldan geri dönüyordum. Elli metre gittiğimde belim kilitleniyor. Oturup bir köşe başında bekledikten daha sonra geri eve geliyorum. Evlenirken 120 kiloydum. Şimdi 176 kilo geliyorum. Yarı her ay 10 kilo alıyor gibiyim. Oğlumda 13 yaşında 102 kilo. Diyetisyenlere gidiyoruz. Yapıyoruz. 3 kilo verirsek, 5 kilo geri alıyoruz. 45 dakika yürüyüş yapın diyorlar ama yürüyemiyorum ama. 50 adım atınca dizlerim gidiyor” biçiminde konuştu.

Eşi ve oğlunun sağlıklarına kavuşmasını isteyen emekli hizmetli Hasan Önder de, Bakan Akdağ’a ve Amasya İl Sağlık Durumu Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Murat Çelik A.