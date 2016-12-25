Antalyada kar manzaralı deniz keyfi

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesine rağmen Antalya’da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilde

vatandaşlar Konyaaltı sahilini doldurdu. Antalyalılar, Toroslar’a yağan kar manzarasının eşliğinde güzel havanın tadını çıkardı.

Sabahın ilk saatlerinde Konyaaltı Plajı’nda denize giren 58 yaşındaki Ahmet Karabulut, “Burası bir cennet. Kar da olsa, kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyor. Antalya’mız Türkiye’nin cenneti. Dağlarda karlar var ama bugün hava çok güzel. Denize geldim. Deniz çok güzel. Burada kar kış değişmiyor ve her mevsimde denize girebilirsiniz. Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Antalya’ya da kar yağdı ama bugün çok güzel bir hava var” dedi.

Yaz kış denize girdiğini belirten Selahattin Asmalı, “Dışarıda kar var ama deniz suyu sıcaklığı hala çok iyi. Yaz kış denize girmenin sağlığa da faydası var. Türkiye’de cennet gibi bir iklim var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hazır güneş çıkmışken bundan faydalanmak için denize girmeyi tercih ediyorum” diye konuştu.

Adem Akalan – Harun Erdoğdu