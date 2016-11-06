Antalyada Kasım ayında deniz keyfi

Kasım ayının birincil haftasında Antalya’da sıcak havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı sahilini doldurdu. Yurdun doğu illerinde soğuk hava etkiliyken, Antalya’da sıcak ve güneşli havayı fırsat haberdar olan turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sıcak havanın tadını çıkardı. Bir Takım vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi ve yürüyüş yapmayı seçim etti. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Bir Takım turistler ise denize çocukları ile girerek, keza çocuklarını eğlendirdi ayrıca de sıcak suyun keyfini çıkardı.

“Antalya bir doğa harikası”

Yurt dışından tatile geldiğini gösteren Aziz Gündoğdu, Antalya’nın bir doğa harikası olduğunu ifade ederek, “Kasım ayında diğer nerede denize girilebilir. Böyle bir yere sahip olduğumuz için teşekkür borçlu olmamız gerekli. Deniz suyu da soğuk değil” dedi.

Salih Tip, Kasım ayında harikulade bir hava olduğunu belirterek, “Allah bize mükemmel bir ülke vermiş. Bunu kıymetini anlamak lüzumlu. Benim memleketim Tokat’ta şuanda eksi 1 derece sıcaklık var. Biz burada 25 derece sıcaklıkta denize giriyoruz. Bizlerin böyle bir ülke için şükretmemiz gerekli. Arkadaşım ile kısa bir tatile geldim” ifadelerini kaydetti.

Çocukları ile denize giren Hıdır Sönmez ise, “Yeter oysa güneş çıksın. Çocuklarım ile denizin keyfini çıkarıyoruz. Süre buldukça denize giriyorum” diye konuştu.

Ertuğrul Gün-Suat Metin