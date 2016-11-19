Antalyada kedi katliamı durdurulamıyor

Muratpaşa ilçesinin en manâlı turizm merkezlerinden Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü Düden Park’taki kendi katliamları devam ediyor. Başlıca cadde hayvanlarının yaşadığı parkta 2 ay içinde 8 kedi, tecavüz edilerek, yakılarak, bıçaklanarak, suda boğulmak ve yakılmak suretiyle katledildi. Hayvanseverler katliamların ardı arkasın kesilmeyince parktaki kedi evindeki kedileri başka bir noktaya taşıdı. Bir haftalık sessizliğin peşinde hayvanseverler, dün sabah yine park içindeki gölet kıyısında bir kedinin yakılarak park içindeki gölete atıldığını gördü. Park ve çevresinde katledilen kedi sayısı ise 9’a yükseldi.

Alınan bütün önlemlere rağmen kedi ölümlerinin önüne geçemedikleri için büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, bugün kediye yapılan şiddetin yarın başka bir canlıya yapılabileceğini söyledi.

Çevredeki hayvanseverlerin huzursuzluk içinde olduklarını açıklayan Duman, “Gece parka yürüyüş yapmaya, hayvanlarımızı gezdirmeye dahi çıkaramıyoruz. Küçücük kediler vahşice katlediliyor. Kedilerin hepsi gece yarısı şiddete maruz kaldı. Bunu yapan insan zeka olamaz. Bütün çabalarımıza karşın bu katliamın önüne geçemedik.Dün sabahtan bir kedimiz daha vahşice katledildi. Bu olayı bir kişinin yaptığına inanmıyoruz. en düşük iki kişiler. Önlemlerin birazcık daha arttırılmasını istiyoruz. En kısa zamanda kedi katillerinin bulunmasını ve bakımlı bir nefes elde etmek istiyoruz” dedi.

İsa Akar