Antalyada üreticilerinin Don Nöbeti başladı

Aksu ilçesinde dün geceden bu yanlamasına etkin olan poyrazın ardından, örtü altı sera üretimi yapan çiftçiler, gün boyunca seralarında yaşanacak don olayına aleyhinde hazırlık yaptı. Hava sıcaklığının 2-3 dereceye dek düştüğü Aksu’da turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında ‘don nöbeti’ tutmaya başladı. Üreticiler gündüz saatlerinde hazırladıkları odunları, seraların içinde odun sobalarının yanına taşıyarak, akşam saatlerine hazırlık yapıyor.

“Çocuk besler gibi ürünlerimize bakıyoruz”

Akşam saatlerinde havanın soğuması ile sobalarında hazırlanmış bekleyen odun ve kömürleri yakan üreticiler, bu şekilde ısı dengesini koruyarak, soğuk havaların ürünlere zarar vermesinin önüne geçiyor. dahası üreticiler, sobaların sönme durumuna karşı da sabaha değin nöbet tutuyor.

Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da çiftçilik yapan Hüseyin Gül, hava sıcaklığının 1-2 dereceye değin düştüğünü belirterek, yakılan sobalar ile sera içerisinde sıcaklığın 5-6 dereceye dek çıktığını kaydetti. 7 dönüm alanda 24 tane soba yaktığını kaydeden Gül, “Sobalarımız sabahtan saattlerine değin yanacak. Jurnal olarak 1 ton kömür yakıyorum. Bunun da maliyeti 680 lira tutuyor. Geçen yıla oranla domates fiyatları düşük. Bu aralar azıcık hareketlenme oldu. Domates fiyatları iyi olur da biz kazanırsak herkes kazanır. Akşam saat 10’da sobalarımızı yakmaya başladık. Çocuk besler gibi ürünlerimize bakıyoruz. Yaklaşık 10 saat nöbet tutuyoruz” dedi.

“Çiftçi zorlama bir dönemden geçiyor”

Rusya ile yaşanan uçak krizinden çiftlik sahibi olarak fena etkilendiklerini kaydeden Gül, “Şuan sebzenin girdi fiyatları çok yüksek. Gübre fazla pahalı oldu. Kömüre geçen günlerde yüzde 10 zam geldi. İnşallah Rusya krizi biter. Fiyatlar yükselir” açıklamasını yaptı.

Bir başka çiftlik sahibi Fatih Çakır ise şöyle konuştu: “12 dönüm arazim ile soğuklar ile mücadele ediyorum. Bu sene için de don nöbetleri başladı. Ne vakit son bulur bilmiyoruz. Ürünlerimiz de şuan para yapmıyor. Çiftlik Sahibi zorlama bir dönemden geçiyor. Elimizden geldiği değin masraftan kaçınmak için sobalarımızı geç yakıyoruz. Şuanda hava dışında 2 derece. Bir sobada 25 kilogram kömür yakıyorum.”

Don nöbetinde birbirlerine destek veren çiftçiler, gece de sobanın üzerinde demledikleri çaylarını içerek, gecenin geri kalan kısmında sohbet ediyor.

Ertuğrul Gün