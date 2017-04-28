Antalya’da yangını! Evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi
Elmalı’nın Gümüşyaka Mahallesinde Kemal Dursun’a ait evin çatısında yangın çıktı.
28 Nisan 2017 Cuma, 19:11
Elmalı’nın Gümüşyaka Mahallesinde Kemal Dursun’a ait evin çatısında yangın çıktı. Hemen Şimdi belirlenemeyen nedenle meydana çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı itfaiye ekipleri müdahale ederken evde yer alan eşyaların yanmasını son anda önledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede denetleme altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı evin bir bölümü kullanılamaz ayla geldi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Adem Durmaz