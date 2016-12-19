Anten takarken düşerek öldü
19 Aralık 2016 Pazartesi, 21:50
KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir apartmanda çanak anten takmaya çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızılcalar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir apartmanın 8. katına çanak anten takmaya çalışan Nuri Güllü (20), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Güllü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Güllü’nün cesedi savcılık incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.