Anteni tamir etmek isterken 8. kattan düşerek öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir birey, anten gidermek için çıktığı sekiz katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Nuri Güllü (19), Mehmet K. ve İhsan K., internetin çalışmaması üzerine Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerindeki apartmana tamire geldi. Bu sırada Mehmet K. yapı içerisinde yer alan cihazları yoklama ederken, Nuri Güllü ve İhsan K. anteni onarmak üzere çatıya çıktı. Çatının buzlu olmasından nedeniyle Nuri Güllü ve İhsan K. çatı üstünde kaymaya başladı. İhsan K. yağmur oluğuna tutunarak yere düşmekten kurtulurken, Nuri Güllü ise yere düştü. Olay görebilen apartman sakinleri İhsan K.’yı tutarak camdan içeriye çekip, 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kısa sürede durum yerine gelen afiyet ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Nuri Güllü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay uygun yaptığı incelemenin ardından Güllü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.