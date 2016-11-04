Antik çağlarda kullanılan mermerle cami inşa ediyor

Bursa’nın İznik ilçesinde taş ustası 70 yaşındaki Mehmet Arslan, hayırseverlerin desteği ile işlettiği taş ocağından kestiği bilye bloklardan cami yapı ediyor. Mihrap’ı 10 ton ağırlığında yekpare mermerden olan caminin zemini de 3 metre uzunluğunda 160 santimetre genişliğinde mermer blok taştan oluşuyor. Tamamı mermer bloklardan oluşan camide taşıyıcı sütun olmaması ise dikkat çekiyor. Yapı edilen caminin mermerleri, İznik’in sur ve antik tiyatrosunda kullanılan taş malzemesiyle benzer özellikte sahip olduğunu ifade eden Arslan, “Hiç bir eğitimim yok. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Caminin en büyük özelliği 10 ton ağırlığında tek parçadan oluşan mermerden olması. Ayrıca cami inşaatında beton kullanmıyoruz. Temeli oluşturan zeminde 10’ar ton ağırlığında mermerler var. Kısacası tamamı misket bloklardan oluşuyor. Cemaat yeri ise yüz birey alacak şekilde yapılıyor” dedi.

Arslan, “Antik çağda da kullanılan bu mermerin kalitesi çok yüksek. Biz buna Kaplan Postu diyoruz. Yıllandıkça rengi daha da açılacak. Kışın sıcak, yazın ise serin tutar” dedi.

4 ay önce başlanılan inşaatın 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Halil Ataş