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Antrenmanı bırakıp yaralıların yardımına koştular

– Sivas Belediyesporlu futbolcular, bir aracın kulübün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananlara yardım için antrenmanı bıraktı

06 Ekim 2016 Perşembe, 21:23
Antrenmanı bırakıp yaralıların yardımına koştular

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SİVAS (AA) – Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor’un futbolcuları, antrenman yaptıkları sırada bir aracın kulübün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananların yardımına koştu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sefa Korkmaz yönetimindeki 58 NS 206 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan Karayolu’nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nin istinat duvarına çarptı.

Kazanın yaşandığı sırada Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor’un teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu ve futbolcular, çalışmayı yarıda bırakarak yaralılara yardıma gitti.

Çapanoğlu, yardımcı antrenör ve futbolcular, kazanın yaşandığı yerde yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Sivas Belediyespor fizyo masörü Hakkı Erim ve yardımcısı Yunus Korkar, yaralı otomobil sürücüsü Sefa Korkmaz ve Tarık Testi’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulans gelinceye kadar tıbbi destek sağladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Sivas Belediyespor yaralı yardım

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