Antrenörünün omzundan indi başarıya kulaç attı

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Eskişehir’de ailesinin kas gelişimi ve sosyalleşmesi için gönderdiği yüzmede özel sporcu lisansı alan 16 yaşındaki down sendromlu Serhat Emir Güngör, geçen yıl katıldığı 4 yarışta Türkiye şampiyonu oldu.

Yaklaşık 8 yıl önce yüzme kursuna yazılan ancak sudan korkması nedeniyle 3-4 yıl antrenörünün omuzlarında havuza giren Serhat Emir’in, art arda yakaladığı başarıları parmak ısırtıyor.

Özel sporcu lisansı çıkardıktan sonra katıldığı 4 yarışta da Türkiye şampiyonu olan Serhat Emir Güngör, şubat ayında yapılacak şampiyonada derece elde ederek milli takıma girmeyi hedefliyor.

Serhat Emir Güngör’ün antrenörü Volkan Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılından beri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi. Yaklaşık 8 yıl önce Serhat Emir Güngör ile tanıştıklarını anlatan Okan, şöyle konuştu:

“Serhat, buraya kayıt yaptırdıktan sonra 3-4 yıl omuzlarımdan inmedi. Daha sonra bir anda atılım gerçekleştirdi. 3-4 yılın ardından yüzmeyi öğrendi. Onu takımımıza aldık. Daha sonra özel sporcu olarak lisans çıkardık. Girdiği 4 yarışta da Türkiye şampiyonu oldu. Özel sporcular arasında yaşı küçük olmasına rağmen başarısı çok büyük.”

– ”Sudan korkarken yüzme öğretecek duruma geldi”

Okan, Serhat Emir Güngör’ün ilk başta sudan çok korktuğunu dile getirerek, “Serhat, havuza girdiğimizde omzumdan inmiyordu. Serhat omzumda, hem ona hem de 14 çocuğa ders veriyordum ama şimdi yüzme öğretecek duruma geldi.” dedi.

Şubat ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlandıklarını vurgulayan Okan, “Sabah ve akşam çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl inşallah Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçiliriz. Amacımız Avrupa ve dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyatlara katılmak.” diye konuştu.

– ”Önce çok hırçındı, şimdi kendini ifade edebilen rahat bir çocuk oldu”

Anne Semra Güngör ise oğlunun kas gelişimi ve sosyalleşmesi için 8 yıl önce yüzme kurslarına başvurduklarını ancak down sendromlu olduğu için olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havuzlarında Volkan Okan ile tanıştıklarını belirten anne Güngör, şunları kaydetti:

”Volkan hoca Serhat’a ders verebileceğini söyledi. Serhat ile özel olarak ilgilendi. Önceleri sudan korkuyordu ancak daha sonra yüzmeyi çok sevdi ve sık gelmeye başladı. İlerleyen süreçlerde yarışlara katıldı ve Türkiye şampiyonlukları elde etti. Ayrıca yüzmeden önce çok hırçındı, şimdi kendini ifade edebilen rahat bir çocuk oldu. Türkiye şampiyonluğunun ardından çok mutlu olduk. Bizi çok gururlandırdı. Bu yıl çok çalışıp milli takıma girmeyi hedefliyor.”