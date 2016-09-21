Apple, McLaren’i satın almak için görüşmelere başladı

LONDRA (AA) – Dünyanın en değerli şirketi Apple’ın İngiliz otomotiv devi McLaren Teknoloji Grubunu satın almak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre iki yıldır sürücüsüz elektrikli otomobil teknolojileri üzerine çalışan Apple, Formula 1’de de yarışan İngiliz McLaren şirketini satın almak için görüşmelere başladı.

McLaren’in otomotive mühendisliğinden, araç içi bilgisayar sistemlerine, karbon fiber ve alüminyum teknolojilerine kadar birçok farklı alanda uzmanlığı sahip.

Otomotiv sektörü uzmanları arasında Apple’ın McLaren Teknoloji Grubunu satın alması halinde şirketin son iki yıldır büyük gizlilikle yürüttüğü elektrikli araç projesini de hızlandırabileceği düşünülüyor.

Apple 2014 yılında Beats Electronics şirketini de yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.