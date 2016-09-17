Apple’ın kapısı iPhone 7 alıcılarına açıldı

ABD’nin California eyaleti Palo Alto kentindeki Apple mağazası önünde birgün önceden sıraya giren Amerikalılar, bugün yerel saat ile 08.00’de kapılarını, Apple’ın CEO’su Tim Cook ile açtı.

PALO ALTO (AA) – ABD’nin California eyaleti Palo Alto kentindeki Apple mağazası önünde birgün önceden sıraya giren Amerikalılar, bugün yerel saat ile 08.00’de (TSİ 18.00) kapılarını, Apple’ın CEO’su Tim Cook ile açtı.

Palo Alto kentindeki Apple mağazasından iPhone 7 alabilmek için yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın kapıları tüm çalışanlar ve patronları Tim Cook’un alkışlarıyla müşterilere açıldı.

Mağazanın sorumlusu ve Cook’un en gözde elemanlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi mezunu Baha Çınar’ın 10 yıldan fazla bir süredir Apple’da mağaza lideri olarak görev yapmakta olduğu biliniyor.

Sabah 05.30’da mağaza önünde ilk sıraya girenlerden Tammy Do, “iPhone 7 almak için, 25 saatten fazla sırada bekledim.” dedi.

Sıranın en başında olan olan David Ethan ise “25 saattir buradayım. iPhone 7 Plus için gelmiştim ama henüz mağazada satışı olmadığını öğrendim. Yine de alabilme umuduyla bekliyorum.” ifadesini kullandı.

Muhabir: Zuhal Demirci