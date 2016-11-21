Arabistanda idamı bekleyen Türkün ailesi perişan

Hatay Arsuz Karaağaç Mahallesi’nde oturan 44 yaşındaki Yıldıray Töremiş, 12 sene önce çalışmak için Suudi Arabistan’ın Riyad kentine gitti. Bir restoranda döner ustası olarak çalışan Töremiş, 7 sene önce polis kadar bir eve yapılan baskında yakalanarak tutuklandı. Hakkında idam cezası verildiği bahis edilen Yıldıray Töremiş’in Hatay’daki ailesi, onun kurtarılması için yardım bekliyor.

Yıldıray Töremiş’in kız kardeşi Perihan Töremiş, “En son 7 sene önce buraya gelecekti. Arkadaşlarının da memlekete gönderecekleri valizleri olduğunu, onları olmak için gittiği ev veya binada uyuşturucu baskını yapan polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Ağabeyimin olayla ilgili hiçbir günahı ve suçu yoktur. Bizler yıllardır acı içindeyiz. Burada bir yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama anlatacak kimsemiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı ile de görüştük. Ama bir sonuç alamadık. En son öğrendiğimiz ölüm cezası verilmiş. Hatay Valiliğine başvuru formu verdik. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza devlet büyüklerimize sesleniyorum ne olur ağabeyimi kurtarın. Bu idamı durdurun. Ekmek davası için gitti benim ağabeyim. O suçsuz” dedi.

Perihan Töremiş, Suudi Arabistan’da ağabeyinin ölümle kalım aralarında olduğunu belirterek, bu dek ağır bir cezayı ağabeyinin yargı etmediğini söyledi. Töremiş, yaşlı anne-babasının olaydan haberi olmadığını, kaldıramayacakları için hiç haber vermediklerini de belirtti.

Mustafa Mert