Araç sahipleri bu habere dikkat

Oto sanayide takriben 35 yıldır esnaflık yapan Karamanlı, sürücülerin araçlarını kışa hazırlanmış hale getirmesi gerektiğini aktardı. Bilhassa motor yağının öneminden bahseden Karamanlı, “Sürücüler araçlarının motor yağını, yağ filtresini, hava filtresini hatta polen filtresini değiştirmesi lazım. Yeni nesil araçlarda sürücülerin mutlaka sentetik ince yağ koydurmaları lüzumlu. Kışın motor yağı biraz donar fakat böyle bir sentetik yağ koyulduğu zaman, vasıta motorunu keza basit yağlar ayrıca de motor basit çalışır. Özellikle birçok birey çiçek tozu filtresini değiştirmez. Sürücüler, ‘çiçek tozu filtresi yazın klimada kullanılıyor’ diye düşünüyor lakin bu filtre keza klimada, hem de kaloriferde kullanılıyor. Sürücüler kışın fazla kalorifer çalıştıracağı için polen filtresinin de mutlaka değişmesi lüzumlu” dedi.

“Sürücülerin antifrize dikkat etmesi gerekiyor”

Karamanlı, antifrizin de değişim için bir ömrü olduğunu hatırlatarak, “Sürücülerin dikkat etmesi gereken bir öteki husus ise antifriz. Antifrizin mutlaka ölçtürülmesi ve gerekiyorsa değişimi olması lüzumlu. Antifrizin de bir ömrü olduğu için, bir vakit sonra belirlenmiş değişmesi lüzumlu. Araçlarda dahası termostat dediğimiz bir alet var. Bu alet, motorun kayıtlı bir sıcaklıkta durmasını sağlar. Sürücüler mutlaka termostatlarına da baktırsınlar” ifadelerini kullandı.

“Bakım yapılmayan aracın yakacak sarfiyatı artar”

Kışlık bakımların yapılmadığın takdirde, sabah çalıştırmada zorlanma görülebileceği gibi, yakıtın da artacağına dikkat çeken Adnan Karamanlı, “Eğer yurttaş aracının bakımını yaptırmazsa, kışın çok kuvvet çalışma görülebilir, bu nedenle de marş motorunda can sıkıntısı meydana gelebilir. İkincisi vasıta daha pozitif yakıt tüketir” şeklinde konuştu.

“Bakım yapılmazsa motorda önemli sorunlar görülebilir”

Bakım fiyatlarının araca göre değiştiğini aktaran Karamanlı, bu işlemler uygulanmazsa motorda gelebilecek zararlardan da bahsetti. LPG yakacak sistemi kullanılan araçlara ekstradan bir bakım gerekmediğine de dikkat çeken Karamanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kışlık bakım dediğimiz, ciddi paralar tutmuyor. Aracına göre değişkenlik gösterse de, ortalama 400 ile 500 TL aralarında ahali bakımlarını yaptırabilir. Bakımların mutlaka yapılması lüzumlu, çünkü araç hem daha eksik yakar, hem daha güvenli olur. Bakımlar yapılmazsa motora zarar verebilir. Eksi 15-20 dereceler gibi soğuklarda motor yağlama yapmazsa, ‘yatak sarma’ dediğimiz koşul meydana gelebilir, o kadar bir hasar görülür. Tüplü araçlar için de çok özel bir bakım gerekmiyor. Yeni cins dediğimiz araçlarda LPG filtresi var. O filtre değişecek, başka da gereken bir bakım yok. Zaten yapılması gereken kışlık bakım yapıldığı süre, o da ona yetecektir.”

Mehmet Sıddık Yeşilırmak – Selim Kuşcu