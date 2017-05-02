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Araç taşıyan tır yandı

– Konya’da tırın alev alması sonucu üzerinde taşıdığı 7 yeni araç kullanılamaz hale geldi

02 Mayıs 2017 Salı, 23:35

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KONYA (AA) – Konya’da tırın alev alması sonucu üzerinde taşıdığı 7 yeni araç büyük hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gebze’den Diyarbakır’a giden Mustafa Perçin yönetimindeki 34 BD 6011 plakalı tırın arka lastiği, Aksaray-Adana karayolunun 60. kilometresinde alev aldı.

Tır sürücüsü ve çevreden yardıma gelenler, yangına bir süre müdahale etti ancak alevler büyüdü.

Yangında tırın dorsesinde bulunan 7 yeni araç kullanılamaz hale geldi.

TIR yangın

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