Araç taşıyan tır yandı
– Konya’da tırın alev alması sonucu üzerinde taşıdığı 7 yeni araç kullanılamaz hale geldi
02 Mayıs 2017 Salı, 23:35
KONYA (AA) – Konya’da tırın alev alması sonucu üzerinde taşıdığı 7 yeni araç büyük hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Gebze’den Diyarbakır’a giden Mustafa Perçin yönetimindeki 34 BD 6011 plakalı tırın arka lastiği, Aksaray-Adana karayolunun 60. kilometresinde alev aldı.
Tır sürücüsü ve çevreden yardıma gelenler, yangına bir süre müdahale etti ancak alevler büyüdü.
Yangında tırın dorsesinde bulunan 7 yeni araç kullanılamaz hale geldi.