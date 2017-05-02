Araç taşıyan tır yandı

KONYA (AA) – Konya’da tırın alev alması sonucu üzerinde taşıdığı 7 yeni araç büyük hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gebze’den Diyarbakır’a giden Mustafa Perçin yönetimindeki 34 BD 6011 plakalı tırın arka lastiği, Aksaray-Adana karayolunun 60. kilometresinde alev aldı.

Tır sürücüsü ve çevreden yardıma gelenler, yangına bir süre müdahale etti ancak alevler büyüdü.

Yangında tırın dorsesinde bulunan 7 yeni araç kullanılamaz hale geldi.