Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
SİVAS (AA) – Sivas'ta bir otomobilin arka lastik kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akdeğirmen Mahallesi'nde İl Özel İdare lojmanları bahçesinde Zeki Yavuzhan'a ait park halindeki 06 ZFA 99 plakalı otomobilin altından uzun süredir kedi sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis, aracın lastiğinin üst kısmına sıkışan kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Çocuklar, kediyi sütle besledi.
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