Aracı domuza çarpan Belediye Başkanı yaralandı
– Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’nun içinde bulunduğu otomobilin domuza çarpması sonucu, Toru’nun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı
KONYA (AA) – Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’nun içinde bulunduğu otomobilin domuza çarpması sonucu, aralarında Başkan Toru’nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Konuş idaresindeki 42 BMB 01 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 50. kilometresinde yola çıkan yaban domuzuna çarptı.
Kazada, makam otomobilindeki Belediye Başkanı Toru ile sürücü Konuş ve belediye özel kalem personeli İbrahim Yıldız yaralandı.
Ambulansla Konya’daki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.