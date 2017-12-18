Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak dururken, yayaların kaçması ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saffet A. (19) idaresindeki 42 DUR 93 hafif ticari araç, viraja girdiği sırada yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Bu sırada caddede karşıdan karşıya geçen iki kişi üzerlerine gelen aracı fark ederek kaldırıma doğru kaçarken, kayan araç önce kaldırıma çarptı, sonrasında takla atarak ters döndü. İki kişi kazadan kıl payı kurtulurken, araç sürücüsü kazayı hafif atlattı. Aracının yanında bekleyen ve durumunun iyi olduğu gözlenen genç sürücü, tedbir olarak kaza mahalline gelen 112 Acil Yardım ambulansına alınarak hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.