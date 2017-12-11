Aracıyla çocuğunu ezdi

Suudi Arabistan’da bir şahıs, aracını park ederken çocuğunu ezdi. Oyun oynayan çocuk, bir anda aracın altında kalırken, baba çocuğunu ancak ikinci kez üzerinden geçtikten sonra fark etti. Fakat çocuk inanılmaz bir şekilde hayattaydı ve kendi başına ayağı kalktı.