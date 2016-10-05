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Araçlara zarar veren “palalı” şüpheli yakalandı

– Kayseri’de cezaevinden izinli çıkan ve kaza yaptığı otomobille kaçmaya çalışırken 17 araca zarar verip, kendisini yakalamak isteyenlere palayla direndikten sonra aracını terk ederek kaçan zanlı gözaltına alındı

05 Ekim 2016 Çarşamba, 11:28
Araçlara zarar veren "palalı" şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de trafik kazasına karışan ve olay yerinden otomobiliyle kaçmaya çalışırken 17 araca zarar verip elindeki palayla çevredeki vatandaşları tehdit eden şüpheli yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta 29 Eylül’de 38 EY 975 plakalı otomobiliyle kazaya karışan ve kaçmak isterken 17 araca zarar veren, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlara palayla saldırdıktan sonra aracından inip kaçan İbrahim O, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir otoparkta yakalandı. Zanlının, yakalanmamak için saçını ve bıyığını kestirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen İbrahim O, adliyeye sevk edildi.

Yaralama suçundan hükümlü İbrahim O, Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkmış, geldiği Kayseri’de 29 Eylül’de 17 araca zarar verip kaçmıştı. İbrahim O’nun otomobille kaçmak isterken diğer araçlara çarpması ve elindeki palayla kendisine engel olmak isteyen vatandaşları tehdit etmesi kameralarca kaydedilmişti.

"palalı saldırgan" kayseri otomobil

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