Araçları yakarak test ediyor

Küçüklüğünden beri araba sevdası olan 29 yaşındaki Serkan Akgöz, Buca ilçesi 6. sanayi sitesinde yaklaşık 2 yıl öce kendi ismiyle araçlara seramik kaplama merkezi kurdu. Kısa zamanda işlerini rayına oturtan genç iş adamı Akgöz, iş yerinde araçlara detaylı temizliğinde pasta cilasına, buharlı detaylı temizliğinden seramik kaplamaya kadar her şeyi kurduğu ekiple yapıyor. Araçların dış kaportasında zaman içinde oluşabilecek zararları engellemek amacıyla geliştirilmiş bir ürün olan, müşterilerine sunduğu seramik kaplamanın sağlamlığını test etmek için Serkan Akgöz, lüks araçları yakıyor. Alevlerin yükseldiği, müşterilerin gözü önünde yanan araç, söndüğünde bezle silindiğinde, yanan noktada, hiçbir izin olmaması görenleri şaşırtıyor.

Sağlamlık testi için lüks aracı yakıyor

Araba sevdasının hobi olduğunu, kısa zamanda açtığı iş yerini profesyonel bir uygulama merkezine çevirdiklerini belirten Serkan Akgöz, ”Seramik kaplamanın yapım ve uygulama amacı, aracı tam anlamıyla çelik bir zırha dönüştürmek. Araçları dış etkenlerden koruyan bir uygulamadır. Aracına değer veren müşterilerimiz araçlarına seramik kaplama uygulaması olsun koltuk koruma uygulaması olsun bu tarz seçenekleri tercih ediyor. Şuan uygulama merkezimizde en çok rağbet gören uygulama seramik kaplama uygulaması. Şimdi araçlarımızın sağlamlığını test etmek için böyle bir uygulama yapıyoruz. Müşterilerimize seramik kaplamanın araçlara nasıl fayda sağladığını göstermek için, seramik kaplam yaptığımız lüks araçları gözleri önünde yakıyoruz. Yanan aracın boyasında derin bir yanık oluşacaktı. Ama bizim yaptığımız işlemle yanan yeri bezle sildiğimiz de eski haline dönüyor. Yapılan seramik kaplama ile araçlar tam anlamıyla bir zırha bürünmüş oluyor” dedi.

Sıfır araçları kullanmaya başlamadan önce seramik kaplama yaptırıyor

Uygulama merkezinde yaklaşık gün içerisinde 7-8 araç çıkartabildiklerini belirten Serkan Akgöz, ”Son zamanlarda müşterilerimiz, galeriden sıfır aldığı araçları kullanmaya başlamadan önce iş yerimize getirip uygulama yapıyoruz. Koltuk koruma olsun seramik kaplama koruması olsun plastik aksam koruması olsun bunların hepsi uygulama merkezimizde tam anlamıyla profesyonel bir biçimde yapıyoruz. Seramik kaplamanın başlıca özelliklerinden birisi aracı dış etmenlere karşı korumadır. Günümüzde çok fazla boya tozu olsun, kir olsun, ufak tefek taş izleri olsun araçlara çok ciddi düzeyde zararlar vermektedir. Aracına değer veren müşterilerimiz araçlarına seramik kaplama uygulaması olsun koltuk koruma uygulaması olsun bu tarz seçenekleri tercih ediyor. Şuan uygulama merkezimizde en çok rağbet gören uygulama seramik kaplama uygulaması” dedi.

Atakan Şen – Halil Karahan – Yaşar Ozan Mayasız



