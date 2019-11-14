Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
KONYA (AA) – Konya'da bir kooperatif başkanının market önüne park ettiği aracından 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesindeki Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Barış Çanlıdağ, bankadan çektiği kooperatife ait 50 bin lirayı aracına koyarak yola çıktı.
Merkez Selçuklu ilçesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen Çanlıdağ, aracını park ederek, kapıyı kilitlemeden markete girdi.
Bu sırada aracın torpido gözündeki 50 bin lirayı alan bir kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Çanlıdağ, aracına geri döndüğünde paranın çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verdi. Ekipler, parayı aldıktan sonra bir otomobille kaçtığı tespit edilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Barış Çanlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şeyler almak için markete girdiğini ifade ederek, "Geri döndüğümde paranın çalındığını fark ettim. Buradaki bir vatandaş aracıma birinin gelip kapıyı açarak içeriden bir şey aldığını söyledi. Normalde arabamı kilitlerdim. Nasıl oldu anlamadım." diye konuştu.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Çanlıdağ'ın market önüne park ettiği aracına yönelen bir kişinin kapıyı açarak parayı alıp kaçması yer alıyor.
-
Ürgüp'teki ahşap seyir alanında yangın
-
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz”
-
DSP'nin 34. yıl etkinliği
-
Halkapınar'da 41 bin fidan toprakla buluştu
-
Konya'da otomobilin LPG deposu patladı: 3 yaralı
-
Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.