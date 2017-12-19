Arakan Müslümanları ve Kudüs değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyaretinde Arakan Müslümanlarının durumu ve ABD’nin Kudüs provokasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı. Bangladeş’te temaslarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Arakan Müslümanlarının durumuyla ilgili mevkidaşı Şeyh Hasina’yla görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, Bangladeş yönetimine Rohingya Müslümanları için yaptıkları adına teşekkür ederek, “Krize siyasi ve uzun vadeli çözüm bulunması için sürdürdükleri uluslararası diplomasi başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.