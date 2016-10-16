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Aralarında husumet bulunan teyzesinin evine hırsız gönderdi

16 Ekim 2016 Pazar, 19:55
Aralarında husumet bulunan teyzesinin evine hırsız gönderdi

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KONYA (AA) – Konya’da, cep telefonunu çalmaları için teyzesinin evine hırsız gönderdiği iddia edilen kadın ile girdikleri evde bağladıkları kadının telefonunu, ziynet eşyası ve parasını alan 3 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevin K. (32), aralarında husumet bulunan teyzesi Esme Çiftçi’nin (61) telefonunu çalmaları için anlaştığı 3 kişiyi, kadının evine gönderdi.

Eve giden 3 kişi, Çiftçi’yi darp ederek ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladı. Çiftçi’den evdeki değerli eşyaların yerlerini öğrenen şüpheliler, 3 altın bilezik, bin 500 lira para, kolye, yüzük ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Olaydan sonrası şüphelilerin yakalamak için çalışma başlatan polis, Çiftçi’ye ait olduğu ileri sürülen cep telefonunu Nevin K’nın evinde buldu. Nevin K’nın verdiği bilgiler doğrultusunda polis, şüpheliler Harun Reşit T. (21), Mustafa G. (22) ve Adem K’yı (18) gözaltına aldı.

Evli ve bir çocuk annesi Nevin K’nın verdiği ifadede, aralarında husumet bulunan teyzesinin telefonunu, kimlerle konuştuğunu belirlemek için çaldırdığını söylediği belirtildi.

Nevin K. ve diğer 3 şüpheli, yağma, kişi hürriyetini yoksun kılma ve darp suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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