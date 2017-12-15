Aralık ayında sıcaklık rekoru kırıldı, ağaçlar çiçek açtı

Meteoroloji verilerine göre Bursa’da hafta sonu aralık ayı sıcaklık rekoru kırılacak. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde Türkiye’de hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu durum aralık ayında ağaçların çiçek açmasına sebep oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları şaşırttı. Kışın Bursa’da ağaçların çiçek açtığına ilk kez şahit olduklarını belirten vatandaşlar, aralık ayında kar ve soğuk hava beklerken ağaçların çiçek açmasıyla karşılaştıklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiler de güzel havaların bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Özellikle Bursa’yı 15 Aralık Cuma ve 16 Aralık Cumartesi günleri tarihi bir sıcaklık bekliyor. Meteoroloji verilerine göre Bursa, 15 Aralık Cuma günü 20, 16 Aralık Cumartesi günü ise 21 dereceyi görecek. Aralık ayında yalancı bahara aldanan ağaçlar şehri çiçeklerle donattı. Bu durum ise en çok arılara yaradı. Çiçek açan ağaçlara hücum eden arılar çiçeklerde bulunan çiçek özlerini almak için bir biriyle yarıştı.

Burak Türker

