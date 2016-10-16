Aranan eski bağımsız milletvekili adayı yakalandı

– Eskişehir’de, sosyal medyada fenomen olunca 2011 yılında bağımsız milletvekilliği için adaylığını koyan ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, 2011 yılında bağımsız milletvekili adayı olan ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Yılmaz, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin balkonundan atlarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Ahmet Yılmaz’ın (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki evine düzenlenen operasyonda polisi fark eden zanlı Yılmaz, kaçmak için balkondan atladıktan sonra emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Şüpheli Yılmaz’ın, “Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, mala zarar verme, basit yaralama, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik” gibi suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu ve 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Yılmaz, 2011 yılında Eskişehir’de bir işletmede çıkan kavgada bıçaklanınca kendisine saldıran 4 kişiye çok sayıda içki şişesi fırlatmıştı. Söz konusu kavganın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca Ahmet Yılmaz, fenomen olmuştu. 2011 genel seçimlerinde Eskişehir’den bağımsız milletvekili adaylığı için sosyal medyada örgütlenen kişilerce desteklenen Yılmaz, 641 oy almıştı.