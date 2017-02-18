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“Arananlara” operasyon

– Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar’da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 164 kişi yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi, 17:10

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KONYA (AA) – Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar’da haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda 164 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlattı. Kent merkezleri ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Konya’da 104, Karaman’da 21, Afyonkarahisar’da 36, Aksaray’da 3 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu öğrenildi.

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