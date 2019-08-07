Aras Kargo'ya “Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü”
İSTANBUL (AA) – Aras Kargo'nun, doğa dostu vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, "Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü"ne değer görüldü.
Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını 17 kategoride değerlendiren Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Dünyanın dört bir yanından kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başvurduğu organizasyonda Aras Kargo, kıyı temizliği projesiyle "Kurumsal Vatandaşlık" kategorisinin "Çevre Kirliliğini Önleme" dalında ödüle layık görüldü.
Çalışanların gönüllü katılımıyla 2014'te "Doğa Dostu Araslar" platformunu kuran Aras Kargo, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile 3 yıldır Türkiye'nin kıyılarını temizliyor.
Şimdiye kadar 500'den fazla çalışanın gönüllü katıldığı Doğa Dostu Araslar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana baraj gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi, bu kapsamda toplamda 3 tondan fazla atığın çevreyi kirletmesini engelledi.
– "3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, The International CSR Excellence Awards'ın, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olduğunu bildirdi.
Çevreyi koruma misyonları doğrultusunda yaptıkları çalışmaların böylesine önemli bir ödülle takdir edilmiş olmasının kendilerini oldukça gururlandırdığını aktaran Ayyarkın, şunları kaydetti:
"Amacımız, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken çevremize ve toplumumuza değer katacak projeleri de hayata geçirmek. Denizlerdeki kirlilik, ciddi boyutlara ulaşarak hem deniz canlılarının hem de bizlerin sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, denizlerde veya kıyılarda bulunan çöpler, çoğunlukla kara kaynaklı uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Doğa Dostu Araslar ve TURMEPA ile 3 yıldır ülkemizin kıyılarını temizliyoruz. Şimdiye kadar kıyılardan 1,5 tondan fazla plastik, bir tona yakın cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atık toplayarak 3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık."
Ayyarkın, çevre odaklı projelerinin bununla sınırlı olmadığını, 2011'de Türkiye'nin en büyük elektrikli araç filosunu kurduklarını anımsattı. Bu uygulamayla 8 yılda yaklaşık 6 bin tonluk karbon salımını engellediklerini bildiren Ayyarkın, "Bununla kalmadık 18 bin yeni ağacın doğada oluşturacağı faydayı sağladık. Transfer merkezlerimizde kullandığımız LED aydınlatma ve fotosel sistemleriyle yüzde 25 enerji tasarrufu elde ediyoruz. Ayrıca, doğa dostu malzemelerden oluşan kargo poşetleri kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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