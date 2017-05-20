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Arazide yaralı bulunan kayıp kişi kurtarılamadı

– Çubuk’ta üç gündür haber alınamayan ve çobanlar tarafından bulunan yaşlı adam sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen yaşamını yitirdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:40

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde üç gündür aranan ve arazide yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce hakkında jandarmaya kayıp ihbarı yapılan 82 yaşındaki İbrahim Tüzün, Karaağaç Mahallesi Delipınar mevkisinde çobanlar tarafından yaralı bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu araziye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Tüzün, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vadide yüksek bir noktadan yaklaşık 20 metre aşağı düşerek yaralandığı belirlenen Tüzün’ün cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ankara Çubuk Karaağaç kayıp ölü yaralı yaşlı adam

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