Arçelik'ten 500 milyon TL'lik yeni yatırım

İSTANBUL (AA) – Arçelik, Çerkezköy’de 500 milyon TL’lik yatırımla geleceğin akıllı televizyon fabrikasını kurdu.

Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısı, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Arçelik, tüketici elektroniği alanında Türkiye'nin son yıllardaki en önemli yatırımlarından birini hayata geçirdi.

182 bin metrekare alana kurulan Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası’nda dijital ve robotik teknolojilerle geleceğin televizyonları üretilecek. Bin 600 kişinin istihdam edildiği yeni fabrikanın, tüm otomasyon ve robot yazılımları Türk mühendisler tarafından yapıldı.

Planlama aşamasından itibaren en son teknolojiyle en verimli üretimi gerçekleştirecek şekilde tasarlanıp inşa edilen fabrikanın, malzeme girişinden ürün çıkışına kadar tüm üretim operasyonu da tek bir hat üzerinde tamamlanacak şekilde kurgulandı.

– Yılda 3,2 milyon adet televizyon üretim kapasitesi

Açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak, ülkenin potansiyeline inanarak ve kalkınmayı hızlandıracak hamleleri kararlılıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çakıroğlu, "Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar TL’lik yatırım bunun somut bir göstergesidir. Çerkezköy fabrikamız da bu inancımızın ve Arçelik’e güvenimizin yansımasıdır. 500 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak." diye konuştu.

Koç Topluluğu’nun televizyon üretimindeki yolculuğunun 1968 yılında başladığını anımsatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de televizyon yayınlarının yeni başladığı o sene, Beko markalı ilk siyah-beyaz televizyonu üretmiş ve ardından büyük bir heyecanla Ankara’da teşhir etmiştik. O günün üzerinden tam olarak yarım asır geçti. Siyah-beyaz TV’ler artık birer nostalji simgesi oldu, görüntü teknolojileri büyük bir dönüşüm geçirdi. Arçelik, yılda 3,2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine ulaşarak bu alandaki konumunu güçlendirdi. Bugün, yine ilk televizyonu üretirken duyduğumuz heyecanı yaşıyoruz. Dijital teknolojilerle geleceğin televizyonlarını geliştiren ve üreten yeni nesil fabrikamızın resmi açılış törenini yapıyoruz."

Çakıroğlu, koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, kendilerini daha rekabetçi kılan yatırımları hız kesmeden gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Türkiye’nin en fazla yatırım yapan topluluğu olarak, ekonomimizin itici gücü olmaya; dış pazarlarda büyüyerek ülkemize döviz girdisi sağlamaya odaklanıyoruz." yorumunu yaptı.

Koç Topluluğu genelinde 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı’na verdikleri öneme değinen Çakıroğlu, Arçelik’in, Ar-Ge, akıllı üretim sistemleri ve dijital fabrikalara yaptığı yatırımlarla Koç Holding’in dijital dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından birini oluşturduğuna dikkati çekti.

Çakıroğlu, "Sekiz ülkede 20 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Avrupa beyaz eşya pazarının 3'üncü büyük oyuncusu konumunda. Arçelik, son 5 yılda gerçekleştirdiği 4,5 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerini artırmaya odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İki milyar dolara yaklaşan ihracatı ve ağırlıklı olarak dış pazarlardan sağladığı satış gelirleriyle şirketin, ülkenin ödemeler dengesine son beş yılda 2,5 milyar dolarlık pozitif katkı sağladığını vurgulayan Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"500 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak. Bugün, ülkemizin katma değeri yüksek ve rekabette fark yaratan teknolojik ürünler geliştirmeye ve dünya pazarlarına satmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Dünya standartlarındaki fabrikamızla, üretimimizin yüzde 65’ini, 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz. Tüketici elektroniği sektöründe, ülkemizde son yıllarda yapılan en büyük yatırım olan fabrikamızı, bu önemli hedefler açısından son derece kıymetli görüyorum."

– "Üretim verimliliği iki kat artacak"

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise Çerkezköy Elektronik İşletmesi’nin sektördeki en modern üretim tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Çerkezköy İşletmemizin üretim süreçleri yazılım tabanlı tam otomatik sistemler ile kontrol edilecek, bu sayede hem üretim verimliliği iki kat artacak hem de kalite artışı sağlanacak. İhracat üssü olarak konumladığımız fabrikada geliştirdiğimiz ürünlerin yüzde 65’ini 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz." dedi.

Arçelik’in yeni yatırımının bölge ekonomisine de önemli katkı yapacağını vurgulayan Bulgurlu, şunları söyledi:

"Fabrikada çalışacak bin 600 kişi, 2 bin 700 yardımcı sanayi çalışanı ve aileleriyle birlikte yeni işletmemiz Çerkezköy’e yaklaşık 15 bin kişilik bir yeni ekosistem kazandırmış oldu. Bölgede zaten çok gelişmiş olan endüstriye hem yerli hem de yabancı önemli yeni yatırımlar eklenmesinin önünü açtık. Arçelik’in malzeme tedariki sağladığı 365 firma arasında yer alan Koreli bir firma Çerkezköy’e yatırım yapma kararı aldı. Ana fabrika dışında toplam 100 milyon TL’lik yardımcı sanayi yatırımı yapılarak, toplam 40 bin metrekarede 700 kişiye ek istihdam sağlanmış oldu."

Bulgurlu, yeni fabrikanın şirketin "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonunu yansıttığını belirterek, "Yeni tesisimizde, enerji tüketiminde yüzde 50 iyileşme, su tüketiminde yüzde 60 tasarruf sağlayacağız. Ayrıca doğalgaz tüketiminde yüzde 70, sera gazı salımında yüzde 25 azalma olacak. Fabrikada kullanılacak suyun yüzde 20’si yağmur suyundan geri kazanılacak." ifadelerini kullandı.

– "Arçelik'in bilançosunu kullandık"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulgurlu, kurlarda yaşanan dalgalanmalardan sonra yurt içi satışlarda bir miktar gerileme yaşandığını ancak geçen yılki ÖTV indiriminden kaynaklı sektör büyümesi nedeniyle, bu yıl yüzde 10'a yakın daralmanın normal olabileceğini söyledi.

Yeni fabrikayla Çerkezköy çevresinden de yeni istihdam sağlandığına işaret eden Bulgurlu, Çerkezköy'ün teknoloji üretim üssü haline geleceğini ve bu durumun 15 bin kişiyi etkileyeceğini aktardı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçoğlu ise Beylikdüzü'ndeki fabrika alanının Ar-Ge merkezi ile tüketici hizmetleri merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirterek, yeni fabrika için Arçelik'in bilançosunu kullandıklarını ve borçlanmaya gitmediklerini anlattı.

Ebiçoğlu, sektörde, Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel büyüme öngördüklerini belirtti.

– Akıllı fabrika binasıyla enerjide tasarruf

Verilen bilgilere göre, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir iş modeli ile hayata geçirilen fabrikada, üretim hatları gibi fabrika binası da akıllı olacak.

Tüm ısıtma-soğutma kaynakları tam otomasyon ile iklim ve gün döngüsüne paralel olarak kendini ayarlayacak.

Kazan ve soğutucu ünitelerin ömürlerini artırmak için eş yaşlandırma/eş kullanım otomatik olarak uygulanacak.

Gün ışığından faydalanmak için tüm bina tavanında ışıklıkların kullanıldığı fabrikada, iç aydınlatma gün ışığı ile paralel olarak artacak ya da azalacak.

Üretim hızının iki katına çıkacağı yeni tesiste geleceğin TV’lerinin yanı sıra videowall ve yazar kasa üretimi de gerçekleştirilecek.

İnşaatı Mayıs 2017'de başlayan fabrika, 450 kişinin yoğun çalışmaları sonucunda 16 ayda üretime hazır hale geldi.

Tesiste günlük TV üretim kapasitesi 12 bin, yıllık üretim kapasitesi ise 3,2 milyon adet olarak planladı. Yazar kasa yıllık üretim kapasitesi ise 650 bin adet olacak.