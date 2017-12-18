Ardahan- Ardanuç Karayolu 6 ay trafiğe kapatıldı
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yapımına devam edilen karayolunun herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
Artvin-Ardahan Karayolu’nun 2018 Nisan ayına kadar trafiğe kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, “Ardahan-Ardanuç Karayolu’nun Artvin sınırı tarafı henüz bitirilememiş. Bu nedenle kışın açılmaması uygun görülmüştür” denildi.
Ardahan kent merkezine bağlı Bağdeşen köyü mevkisinden itibaren yol ortasına konulan levha ile araç geçişlerine kapatıldı.
Sürücülerden Mehmet Alkan, “Bu yolu sürekli kullanıyorduk. Kar ve tipi nedeniyle Karayolları yolu kapatmış ve gidemedik dönüyoruz. Bülbülan’a gidiyorduk ve Ardahan’a dönmek zorunda kaldık” dedi.
Olgun Yıldız
-
İçişleri Bakanlığı’ndan İlgezdi açıklaması!
-
Dursun Özbeke Fatih Terim soruldu
-
Yakıt tankerinden çıktı: 22 bin 500 paket
-
Otomobillerin üzerine çıktı
-
Bingölde 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Van Damme Türkiyede
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.