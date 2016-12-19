Ardahan buz kesti

Ardahan’da dondurucu soğuk etkin oluyor. Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 34 dereceye değin düştü. Hayatın büyük oranda sekteye uğradığı şehirde çeşmeler ve aydınlatma direkleri buz tutarken, çatılarda 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Soğuklardan nedeniyle Allah bize takviye etsin diyen İsa Ballı Toprak, ’’Fazla soğuk ve vallahi donuyoruz. Soğuktan elimiz ayağımız her zaman pişti, soğuktan yapacağımız hiçbir şeyimiz yok. Allah bize yardım etsin’’ dedi.

Göle Belediyesi’nden kar ve buz seferberliği

Göle Belediyesi, şehir halkı merkezinde son günlerde kesintisiz devamlı kar yağışı ve etkili olan soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken kar ve yaşanan buzlanma nedeniyle temizleme seferberliği başlattı. Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, ekiplerin ilçede herhangi bir negatif durum yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptığını söyledi.

Olgun Yıldız

ARDAHAN