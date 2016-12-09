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Ardahan eksi 27yi gördü

Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı negatif etkiliyor.

09 Aralık 2016 Cuma, 11:54
ardahan-eksi-27yi-gordu

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Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı negatif etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve meslek yerleri ile araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin Karayolu bitmiş açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının etkisini kaybetmesiyle kapalı yollarda karla uğraş çalışması yapıldığı ve ulaşımın normale döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “Kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin yolları her tarafta açıldı. Şuan itibarıyla bütün yollarımız açık oysa bilhassa yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı, rüzgâr ve buzlanma mevcut. böylece sürücüler tedbirli olmalı.”

Ekipler, zorunlu olunmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini söyleyerek, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

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