Ardahanda kar yağışı

Ardahan’da takriben 2 haftadır etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilerken, gün içinde yağan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 5 ila 8 derece aralarında arttı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar, “İki haftadır Sibirya soğuklarının etkisindeydik. Kar yağışıyla birlikte hava da yumuşadı ve ısınmaya başladı. Birazcık olsun rahatladık, hayat normale döndü” dedi.

Olgun Yıldız

ARDAHAN