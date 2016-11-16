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Ardahanda vatandaşların kar keyfi

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin beyaz örtüyle kaplanmasını sağladı.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 23:48
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Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin beyaz örtüyle kaplanmasını sağladı. Ardahanlı gençler, tarihi Halilefendi köprüsü üzerinde ve parklarda kartopu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı. Şehir Halkı meydanında bir araya gelen gençler, birbirleriyle kar üzerinde şakalaştı, kartopuyla gerginlik attı.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Ardahan’da vatandaşlar birbirleriyle selfie (özçekim) çektirmeyi de ihmalkârlık etmedi. 

Olgun Yıldız
 

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