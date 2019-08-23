Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte hayata geçirilecek çeşitli projelere ilişkin Ankara'da temaslarını sürdüren Başkan Arı'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Görüşmede, Arı tarafından Kasapoğlu'na belediye olarak yürüttükleri projelere ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.
Nevşehir'i sporda marka bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek bu konuda verdiği destekten dolayı Kasapoğlu'na teşekkür eden Arı, yatırımlar konusunda destek isteyerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin hak ettiği hizmetleri alarak marka bir şehir kimliğine bürünmesi için gayret gösteriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi sporda da ilimize önemli yatırımlar kazandırma hedefindeyiz. Hazırladığımız projelerimiz yakında hayata geçmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Arı ziyaretin anısına Kasapoğlu'na çini tabak hediye etti.
-
Anadolu Üniversitesinin kadın hentbolcuları yeni sezona hazırlanıyor
-
Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan Dağı'nda
-
İrem Baysal, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
-
YABANCILARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE- Fas'tan geldi, Türkiye'de hem doktor hem “dadaş” oldu
-
Halkapınar'da uyuşturucu operasyonu
-
Yazlıkçının çiçekleri ziyaretçi akınına uğruyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.