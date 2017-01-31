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31 Ocak 2017 Salı

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Arı kovanları üreticilere dağıtıldı

31 Ocak 2017 Salı, 17:45

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ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde arı kovanları üreticilere dağıtıldı.

Nallıhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Alaattin Aktaş, Belediye Toplantı Salonu’nda arı kovanı kura çekiminin ardından yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal alan Kalkınma Daire Başkanlığının üreticileri desteklediğini söyledi.

Aktaş, 58 kişiye 5’er adet olmak üzere 290 arı kovanı dağıtıldığını kaydetti.

Kura çekimine, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

arı kovanları Nallıhan ilçesi Üreticiler

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