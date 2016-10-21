Arıcılara eğitim toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, arı hastalıkları ve zararlıları, hastalıklarla mücadele yöntemlerinin artırılmasına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas’ın zengin bir Flora yapısına sahip olduğunu belirtti.

Yıldız, “Ülkemizde alt türleri ile birlikte 10 bin 400 bitki türü vardır. Bunların yüzde 15’i ise Sivas’ta bulunmaktadır. Geven bitkisinin ülkemizde 429 çeşidi mevcutken bunun 68 çeşidi ilimizde bulunmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere zengin bitki florasına yapısına sahibiz.” dedi.

Sivas’ta toplam 200 bin arı kovanı bulunduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Bölgemizde üretilen bal miktarı 3 bin 327 tondur. Arıcılık yapan işletme sayısı ise 4 bin 27’dir. Bal üretiminde Türkiye’de 6. sırada yer almaktayız. Bal üretimi ve arı ürünlerinin üretilmesi anlamında büyük bir potansiyele sahip olmamıza rağmen ilimiz sadece bal üretimi ile anılmaktadır. Oysa arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi çok daha önem arz etmektedir. Bu hedeflere ancak sağlıklı arı ve sağlıklı ürünlere sahip olmamızla gerçekleşecektir.”

İl Müdür Yardımcısı Musa Kalebayır, Sivas Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Doğan, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Emine Sever ve arı yetiştiricileri katıldı.