Arının soktuğu adam hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde evinin kalorifer tesisatını denetim ettiği sırada arının ensesinden soktuğu bir kişi, hastaneye kaldırılarak çare altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye alt Celep Mahallesi’nde ikamet eden A.D. (56), havaların soğuması üzerine kalorifer tesisatını bakımdan geçirdiği sırada ensesinde acı hissetti. Gömleğini çıkardığında yere düşen arının kendisini soktuğunu anlayan A.D., kendisini kötü hissetmeye başlayınca yakınlarından yardım istedi. Durumunun ağırlaşması üzerine yakınları tarafından Tavşançalı Mahallesi’ndeki sağlık durumu ocağına götürülen A.D., yapılan birincil müdahalenin gerisinde Kulu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada da tansiyonu düşen A.D.’ye panzehir verildikten daha sonra müşahede altına alındı.

Doktorlar son günlerde bilhassa eşek arısı sokma vakalarında artma olduğunu söyleyerek, bu gibi durumlarda birçok insanların arı sokmalarına alerjilerinin bulunduğu ve bu alıcı olaylarda hemencecik sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.