“Arıtılmış atık su” fıkhi açıdan tartışıldı
ANKARA (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çevreyi ihmal eden, suyu, havayı ve toprağı kirleten insan, elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde düzenlenen "Arıtılmış Atık Suların Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katıldı.
Erbaş, burada yaptığı konuşmada, suyun dünyada savaşlara sebep olacak önemli bir konu haline geldiğine işaret etti.
Atık su konusunun fıkıh açısından uzmanlarla heyet halinde tartışılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, bu buluşmanın neticesinde insanlığa ve millete faydalı bilgilerin üretileceğini kaydetti.
– "Atık suların arıtılması zorunlu hale geldi"
Erbaş, çevre kirliliğinin bugün bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı ve yarınlarını mahvedeceği vahim tablolardan biri olduğunu belirterek, "Çevreyi ihmal eden, suyu, havayı ve toprağı kirleten insan, elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya nüfusunun hızlı şekilde çoğalması, yerleşim alanları ve sanayi tesislerinin sayısının artması dolayısıyla ev ve endüstriyel atıklar ile sızıntı, yağış ve yüzeysel suların birbirine karıştığına dikkati çeken Erbaş, bu durumun giderilmesi için atık suların arıtılmasının zorunlu hale geldiğine değindi.
Erbaş, arıtılmış atık suların gündelik hayat içinde kullanım alanlarının arttığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Arıtılmış atık sular, Müslümanların ibadet hayatı açısından da önem arz etmeye başlamış ve bu suların dinen de temiz olup olmadığı hususu araştırma konusu olmuştur. Sorular içerisinde bolca yer almaya başlamıştır. Bu meyanda hem korumamız gereken çevreye karşı sorumluluğumuzun bir gereği hem de yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz şekilde indirdiği suların muhafazası için yapılan bu arıtma işleminin hükmünün ele alınmasının son derece isabetli olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum."
Arıtılmış atık suların ibadet hayatı, tarım ve hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda kullanımıyla ilgili konuların değerlendirildiği çalıştaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Kurul üyesi ve uzmanların yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.
-
Altınyıldız Classics'ten sonbahar-kış koleksiyonu
-
“Arıtılmış atık su” fıkhi açıdan tartışıldı
-
Palet kiralama firması CHEP, Konya'da faaliyete başladı
-
Karaman'da pilav şenliği
-
Çubuk'ta sanayi yatırımları başladı
-
Türkiye Görme Engelliler Powerlifting ve Bench-Press Şampiyonası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.