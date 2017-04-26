Arıtma çamurları çorak topraklara hayat oluyor

Konya şehir halkı merkezinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü göre yapımı tamamlanarak 2009 yılında işletmeye alınan Konya Kentsel Atıksu Temizleme Tesisi, organik madde içeriği pozitif olan arıtma çamurlarıyla verimsiz toprakların ıslahında büyük umut oldu. Dünyada ve Ülkemizde arıtma çamurlarının bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılırken, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, enerji ve organik gübre değeri olan temizleme çamurlarının ekonomiye bir layık olarak kazandırılması ve atık olarak yok hammadde olarak değerlendirilmesi için bir ilki gerçekleştirdi.

Konya Atıksu Temizleme Tesisinden kaynaklanan temizleme çamurlarının toprakta kullanılması için Türkiyede bir başlangıçta “Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Mevzuat” dahilinde araştırmalar yürüten KOSKİ, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Stabilize Temizleme Çamuru Uygulama Müsade Belgesi”ni aldı. Akabinde arazi uygulamalarına başlayan KOSKİ, bu müsade belgesinin kapsamını 2015 ve 2016 yıllarında daha da genişleterek, toplamda 5 milyon 200 bin metrekare alanda stabil arıtma çamuru ile toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı uygulamalar yaptı.

Arıtma çamuruna olan alaka ve istek artıyor

KOSKİ Genel Müdürlüğünün uygulamaları ile Konya Şehirsel Atıksu Temizleme Tesisinden kaynaklanan arıtılmış ve stabil hale getirilmiş arıtma çamurlarından ayrıca enerji elde ediliyor, keza de toprakta uygulamaları yapılarak bertaraf için ilave bir yatırıma lüzum kalmaksızın mahsul olarak değerlendiriliyor. Arıtma çamuru kullanıcıları olan çiftçilerden verim artışı ve toprak iyileşmesi yönünden fazla dönüşler alınmaya devam edilirken, öte yandan arıtma çamuruna olan alaka ve talep her geçen gün artıyor.

Temizleme çamurları, organik madde içeriği artı ve gübre değeri olan bir ürün olması dolayısıyla verimliliğini kaybetmiş topraklara umut veriyor. Yörenin topraklarının çorak ve organik madde içeriğinin eksik olmasından dolayı Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması nedeniyle Konya Atıksu Temizleme Tesisinden kaynaklanan stabil temizleme çamurlarının bu alanlarda kullanılması büyük bir siklet arz ediyor.