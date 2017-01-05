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Arkadaşının açtığı rastgele ateş sonucu öldü

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:35

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KONYA (AA) – Konya’da arkadaşının tabancayla rastgele ateş açması sonucu başından vurulan Özbekistan uyruklu kadın öldü.

İddiaya göre, Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’ndeki evde bir araya gelen arkadaş grubundaki İ.Ş. ile Özbekistan uyruklu Ronava Kalorox (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın aradından evden çıkan İ.Ş, tabancayla rastgele ateş açtı. Mermilerden biri başına isabet eden Kalorox, ağır yaralandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kalorox, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüpheli İ.Ş’nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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