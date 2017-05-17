Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyla ilgili açıklama

Açıklamada, “13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Arnavutköy Devlet Hastanesi Acele servisine başvuru eden ve yeşil bölge hastası olarak değerlendirilip, muayene için bekleyen hasta muayene odasına sistem üzerinden davet edilmiştir. O esnada kendinden önce sarı bölge olarak değerlendirilen acele bir hastanın tetkik sonuçlarının kendisinden önce bakılmasına kızan hasta yakınları tarafından hastane görevlileri ve iki emniyet görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı sonrası Savcılık kadar soruşturma başlatılmıştır. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.G.’nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alınmıştır” denildi.