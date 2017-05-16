Artı Bir sanatseverlerle buluştu

Dr. Ali Atıf Polat, Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Doç. Dr. Birsen Limon Yörükoğlu göre hazırlanan fotoğraf, grafik ürünler ve eşsiz grafik zorlama çalışmalarından oluşan ‘Art’ı Bir’ isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

SÜ Hoş Sanatlar Fakültesi’ndeki serginin başlangıç konuşmasını gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, “Bugün burada Grafik Bölümü’nden 4 öğretim üyesi arkadaşımızın doçentlik sonrası, kısmen de doçentlik işlerinin yer aldığı bir sergiyi açacağız. Semih ve Hikmet hocalarım fotoğraf, Ali hocamız grafik ürünler, Birsen hocamız ise özgün grafik baskı üzerine incelemeler gerçekleştirdi. Sergimiz fazla güzel, çok zengin çalışmalardan oluşuyor. Rektör Yardımcımız Hüseyin hocamıza gerçekte çok alıştık, her sergide arar olduk. Biz kendisine gerçekte bizi yalnız bırakmadığı, her defasında bizle olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ise, “Bakınca insanları düşündürebilen, mutlu edebilen lakin bunun ötesinde yeni şeyler üretmesine vesile olabilen bir yola götürüyor olmasından dolayı ortaya çıkarılmış olan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üretilmiş olan doçentlik çalışması gibi yok, var olan çalışmalarını öteki arkadaşlarımızın ufkunu açıcı, yeni yöntemlerle, yeni ufuklar geliştirmeye karşın araştırmalar olarak görüyoruz. Ben sanatçının var olan sanatını, kendi içindeki güzelliklerle coşkulandırabilmesini, bunu da insanlara sunabilen yanını fazla seviyorum. Bu sevgi, saygı ve muhabbetle sürebilen çalışmalara yardım verdiklerinden nedeniyle fakültedeki yetkili arkadaşlarımıza, katılan siz değerli sanat dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının gerisinde, protokol üyeleri, sergi alanındaki eserleri inceledi. Sergi, 19 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki serginin açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.