Artık siparişleri Ankaralılar için de “getirecekler”

ANKARA (AA) – İnternet tabanlı perakende ürün siparişi platformu "Getir", İstanbul'un ardından İzmir ve Bursa'yla beraber Ankara'daki operasyonlarını da başlattı.

Yerli mobil yazılım uygulaması olan Getir'in Ankara tanıtımı için Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Girişimin Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, yaptığı açıklamada, kendilerini "zaman satan bir şirket" olarak tanımlayarak, "Birincil amacımız müşterilerimize zaman satmak. Bu, şu anlama geliyor. Müşterilere giden 1200 çeşit ürünümüz var. Amacımız bu ürünleri 10 dakikanın altında müşterilerimize götürmek." dedi.

Tütek, şirketin 4,5 yıl önce kurulmasına karşın, talebin, beklentilerinin çok üzerinde olduğunu dile getirerek, geride kalan dönemde 4,5 milyon kişinin uygulamayı indirdiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 15 milyon sipariş aldıklarını anlatan Tütek, "Siparişlerimizi de ortalama 9,6 dakikada getirdik. Sahada 2 bine yakın araçla hizmet veriyoruz, 4 bine yakın kişiye istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

– Ankaralı ilk olarak su, gofret ve simit sipariş etti

Başkent'teki operasyonlarının ilk 20 gününde 20 bin siparişi müşterilerine ulaştırdıklarını kaydeden Tütek, genel olarak 18-34 yaş grubundaki müşterilerden talep aldıklarını ifade etti.

"İlk siparişlerimiz su, gofret ve simitle başladı" diyen Tütek, insanların hayatına küçük ürünlerle girdiklerini, müşterilerin daha sonra temizlik ürünleri gibi ev ihtiyaçlarını da sipariş ettiklerini söyledi.

Ankara'da bugün itibariyle 135 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Tütek, "Toplam 4 bin 500 kişiyle çalışıyoruz. Ankara'da, yeni başlamamıza rağmen, nüfusun yüzde 50'sini kapsıyoruz. 11 depoyla başladık. Bu rakamlarımız hızlı bir şekilde artacak. Gelecek hafta da Kocaeli operasyonumuz için çalışmalarımıza başlayacağız." ifadesini kullandı.

– "Teknoloji şirketiyiz"

Tütek, Getir'in aslında bir teknoloji şirketi olduğuna dikkati çekerek, "Müşterilerimiz sokaktaki mor motorsikletçiyi görüyorlar ama merkez ofisimizdeki 650 kişilik istihdamımızın 100'ü teknoloji tarafında çalışıyor, 70'e yakın kısmı yazılımla, 30 çalışanımız da data işiyle uğraşıyor." dedi.

Yerli bir girişim olarak teknoloji alanındaki çalışmalara önem verdiklerini anlatan Tütek, şunları kaydetti:

"Getir'in Ankara ofisi olacak ve bizi burada heyecanlandıran da teknoloji ofisimizin açılması. Ankara'da da en az 30-40 kişilik bir yazılımcı istihdamımız olacak, Getir'in yeni teknolojileri Ankaralı gençlerimiz tarafından yazılacak. Neden teknoloji ofisinden bahsediyoruz? Çünkü ülke olarak dünyayı yakalayacağımız alanlardan birisi teknoloji."