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Artvin’de ayılar ahşap evleri parçaladı

Artvin’de Kış mevsiminin sert ve uzun sürmesi, mağaradan meydana çıkan aç ayıları yerleşim yerine indirdi.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:07

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Artvin’de Kış mevsiminin sert ve uzun sürmesi, mağaradan meydana çıkan aç ayıları yerleşim yerine indirdi. Eskikale’de mezradaki evlerin tahta aralıklarından pençelerini sokan ayılar tahtaları parçalayıp evin içindeki un, yağ ve öteki yiyecekleri yerken, evleri ise dağıttı. Şu ana kadar zarar görmüş 15 ev tespit edilirken köy muhtarı Şerafattin Durmuş, Artvin Valiliğine konu ile ilgili uygulama verdiğini dile getirdi.

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