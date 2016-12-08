Artvinde okullarda kar tatili
Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki bütün okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçel.
Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki bütün okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerinde millet kurumlarında tayin yapan engelli ve hamile personelinde 08.12.2016 tarihinde 1 gün vakit ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.