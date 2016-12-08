artvinde-okullarda-kar-tatili

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki bütün okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerinde millet kurumlarında tayin yapan engelli ve hamile personelinde 08.12.2016 tarihinde 1 gün vakit ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.