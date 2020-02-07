Arzum OKKA, Frankfurt Messe'deki “Ambiente Fuarı”nda yerini aldı
İSTANBUL (AA) – Türk kahvesinin lezzeti ve kokusu, Arzum OKKA'nın en yeni ürünleriyle Frankfurt Messe’de gerçekleştirilen "Ambiente 2020 Fuarı"nda sergileniyor.
Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, fuarda tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken Arzum OKKA ailesinin en yeni üyeleri kahveseverlerle buluşuyor.
Açıklamada, "Global yolculuğuna hızla devam eden ve bugün dünyanın 40 ülkesinde adından söz ettiren Türkiye'nin öncü elektrikli ev aletleri markası Arzum, Arzum OKKA Ailesi ile fuardaki yerini aldı. Doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA, Türk kahvesinde bir devrim yaratıyor. Her geçen gün aileye yeni üyeler ekleyen marka, en yeni üyelerini de ziyaretçilerle buluşturuyor. Kavrulma biçimi, pişirilme şekli ve sunumuyla 5 asırlık bir hikayenin kahramanı olan Türk kahvesi ile katılımcılara keyifli bir mola sunuyor." ifadelerine yer verildi.
– "Arzum OKKA Grandio Duo ilk kez lanse ediliyor"
Açıklamaya göre, ilk kez Ambiente 2020 Fuarı'nda lanse edilen Arzum OKKA Grandio Duo, Türk kahvesi ikramlarının en zahmetsiz ve keyifli halini sunuyor.
Tek seferde ister şekerli ister sade 10 fincan Türk kahvesi pişirebilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Arzum OKKA, ağır ateşte ideal kıvamda pişmiş, bol köpüklü okkalı bir Türk kahvesi deneyimi ile ön plana çıkıyor.
Dokunmatik paneli, sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle de teknolojisinden söz ettiren ürün, pişirme teknolojisi sayesinde cezvenin soğumasını beklemek zorunda kalmadan arka arkaya istenildiği kadar Türk kahvesi pişirilmesine fırsat veriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum OKKA'nın global yolculuğuna ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacmi olan ürün kahve. Biz de kahve seven herkes Türk kahvesine şans verecektir inancıyla yolumuza hızla devam ediyoruz. Neden dünyanın dört bir köşesinde Türk kahvesi olmasın ki? Burada en önemli nokta sadece ürün ihraç etmemek, kültürümüzü de ihraç etmek. Arzum OKKA markamız işte tam olarak bunu hedefliyor. Türk kahvesinin ideal lezzetini, en zahmetsiz haliyle dünyanın her yerine taşıyabilecek teknolojik özelliklere sahip. Türk kahvesi, sunumuyla ve kültürel geçmişiyle oldukça bütünleşen bir kahve. Tüketicilere teknolojimizi sunarken kültürünü de paylaşıyoruz. Sadece evlerde ve ofislerde değil büyük restoranlarda da olmak üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."
Restoranlar ve kahve zincirlerinin önemli bir nokta olduğuna işaret eden Kolbaşı, "Önemli olan tüketicilerin keşfettiği bir tadı evlerine taşıyabileceklerini bilmeleri. Tüm bu noktalar Arzum OKKA'nın global yolculuğunu hızlandırıyor. Arzum OKKA ile Ambiente Fuarı'nda bu yıl 6. kez yer alıyoruz. Daha ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu, bizim için büyük bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.
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