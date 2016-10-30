ASATtan su kesintisi uyarısı

ASAT’tan yapılan açıklamada, Düden Tünel Geçişli Katlı Kavşak inşaatı alanında kalan belli başlı içme suyu isale hatlarının deplase edilmesi gerektiği belirtildi. bu nedenle Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerinde 1 Kasım Salı günü 24.00 ile 3 Kasım Perşembe 24.00 saatleri aralarında su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Deplase çalışmalarından vatandaşların en düşük şekilde etkilenmesi için zorunlu özenin gösterileceği açıklama edilerek, çalışmaların erken bitirilmesi durumunda belirtilmiş sürenin dolması beklenmeden şebekeye su verileceği kaydedildi. Vatandaşlar, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

İki gün süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle:

Sedir, Cumhuriyet, Dutlubahçe, Misafirperver, Etiler, Yüksekalan, Yenigün, Kızıltoprak Doğuyaka, Yeşildere, Kızılarık, Çaybaşı (kısmen), Meydankavağı, Tarım, Topçular, Mehmetçik, Kırcamii, Fener, Yenigöl, Zümrütova, Güzelbağ, Güzeloba (kısmen), Yeşilköy, Yeşilova, Emek, Yeniemek, Yenimahalle, Karşıyaka, Mehmet Akif Ersoy, Yükseliş, Gündoğdu, Baraj, Kuzeyyaka, Osmangazi, Habibler, Sütçüler, Hüsnü Karakaş, Teomanpaşa, Düdenbaşı, Beşkonak, Doğuyaka, Altınova (düden, ova, menderes), Çamköy, Cihadiye, Çalkaya, Hacıaliler, Altıntaş, Ermenek (kısmen), Güzelyurt, Mandırlar, Varsak (Karşıyaka) Aksu Atatürk.